The Voice of Germany

Premiere! Matthias Killing und Melissa Khalaj moderieren "The Voice of Germany" 2026

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Unterföhring (ots)

New Voices for "The Voice of Germany"! Melissa Khalaj und Matthias Killing moderieren künftig die ikonische Musikshow in SAT.1 und auf ProSieben. Zum heutigen Start der Aufzeichnungen in Berlin führt das Duo zum ersten Mal gemeinsam durch die Blind Auditions.

#TVOG bietet seit 2011 den besten Stimmen des Landes die Chance, sich auf Deutschlands größter musikalischer TV-Bühne ins Rampenlicht zu singen. Zu sehen ist die neue Staffel "The Voice of Germany" im Herbst auf ProSieben und in SAT.1.

SAT.1-Unterhaltungschefin Franziska von Malsen: "Herzlich Willkommen bei #TVOG, lieber Matthias! Mit dir als neuem Moderator gewinnen wir nicht nur einen würdigen Nachfolger für Thore Schölermann, sondern auch ein wohlvertrautes Gesicht für unsere Zuschauer:innen. Zum heutigen Drehstart wünsche ich Melissa und dir einen tollen gemeinsamen Einstand auf der 'The Voice of Germany'-Bühne."

Wer Melissa Khalaj und Matthias Killing schon vor der Ausstrahlung der neuen Staffel "The Voice of Germany" zusammen auf der #TVOG-Bühne moderieren sehen möchte und schon vor allen anderen erfahren will, für welche starken Stimmen die Coaches Shirin David, Nico Santos, Michi Beck & Smudo und Rea Garvey buzzern, kann ab heute bei den Aufzeichnungen der Blind Auditions in Berlin dabei sein. Limitierte Resttickets gibt es unter: tvtickets.de/TVOG.php

Produziert wird "The Voice of Germany" von ITV Studios Germany.

"The Voice of Germany" - ab Herbst 2026 im TV und kostenlos auf Joyn

Pressekontakt: Carina Castrovillari phone: +49 (0) 89 95 07 - 1108 email: carina.castrovillari@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: nadine.vaders@seven.one Infos & Fotos: presse.prosieben.de / presse.sat1.de ProSieben / SAT.1 Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

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