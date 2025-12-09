The Voice of Germany

Sieben Finalisten mit sieben eigenen Songs: Wer wird am Freitag "The Voice of Germany" 2025?

Große Bühne für die glorreichen Sieben. Im #TVOG-Finale am Freitag, 12. Dezember, in SAT.1 und auf Joyn wollen sieben Talente "The Voice of Germany" 2025 werden:

Für #TeamNico singen Greta Heimann (20, Halle (Saale)), Marvin Tapper (18, Ostfriesland) und Anne Mosters (20, Münster). OXA (35, Hamburg) und Vasco José Mano (29, München) vertreten #TeamShirin im Finale. Zudem wollen die stimmstarken Einzelkämpfer Bernarda Brunovic (32, Zürich) aus #TeamMichiSmudo sowie Max Pesé (21, Landshut) aus #TeamRea den #TVOG-Titel gewinnen.

Im Finale feiern die Finalistinnen und Finalisten eine ganz persönliche Premiere: Erstmals performen sie ihre eigenen #TVOG-Songs vor einem Millionenpublikum live. Welcher Song wird der "The Voice"-Siegersong 2025? Gebührenden Support erhalten die Finalistinnen und Finalisten auf ihrer letzten #TVOG-Etappe außerdem von ihren Coaches Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey und Michi Beck & Smudo, die am Freitag gemeinsam mit ihnen exklusive Team-Performances singen werden. Dazu bringt #ComebackStage-Coach Calum Scott mit der Neufassung von "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" sein sehr besonderes Duett mit der verstorbenen Pop-Ikone Whitney Houston auf die #TVOG-Bühne.

Wer wird "The Voice of Germany" 2025? Das entscheidet allein das TV-Publikum per Anruf, SMS und in der Joyn-App. Die Siegerin oder der Sieger darf sich über einen exklusiven Plattenvertrag sowie einen nagelneuen SEAT freuen. Melissa Khalaj und Thore Schölermann moderieren das Finale von "The Voice of Germany". Produziert wird die Musikshow von ITV Studios Germany.

Das Finale von "The Voice of Germany" - am Freitag, 12. Dezember 2025, um 20:15 Uhr, live in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn

