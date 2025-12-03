The Voice of Germany

Die Finalkarten werden am Freitag gemischt! Wen schicken die Zuschauer live in SAT.1 ins Finale von "The Voice of Germany" 2025?

All in bei "The Voice of Germany"! Am Freitag, 5. Dezember, kämpfen die Talente von Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey und Michi Beck & Smudo live um 20:15 Uhr im Halbfinale von "The Voice of Germany" in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn um den Sprung ins Finale. Wer bekommt einen der Plätze und darf um den Sieg in der SAT.1-Musikshow singen? Wird das Feld am Freitag noch mal ganz neu aufgerollt? Denn im Halbfinale von "The Voice of Germany" zieht auch Popstar Calum Scott mit seinen zwei stärksten Talenten aus der "The Voice: Comeback Stage by SEAT" in den Wettbewerb um die beste Stimme Deutschlands ein!

Wer zieht ins Finale ein und darf dann erstmals seinen eigenen #TVOG-Song auf Deutschlands größter musikalischer TV-Bühne präsentieren? Gewählt werden kann im Halbfinale von "The Voice of Germany" per Anruf, SMS und in der Joyn-App. Und wer schon vorab gespannt auf die Songs der #TVOG-Talente ist, kann schon heute auf den bekannten Streamingplattformen die Playlist mit allen Liedern anhören: https://Thevoiceofgermany.lnk.to/PlaylistTV.

Fünf Teams, 14 Halbfinalisten und eine große Chance: Diese Talente singen um den Einzug ins #TVOG-Finale am Freitag, 5. Dezember, in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn:

#TeamNico schickt vier Talente ins Halbfinale:

Greta Heimann (20, Halle (Saale)), stand als allererstes Talent dieser Staffel auf der #TVOG-Bühne, schafft sie nun auch den Sprung in die finale Show?

Marvin Tapper (18, Ostfriesland) geht als jüngster Halbfinalist ins Rennen - kann er die Zuschauerinnen und Zuschauer mit seiner Stimme für sich gewinnen?

Für Anne Mosters (20, Münster) und Louk Jones (33, Hannover) ist das #TVOG-Finale endlich zum Greifen nah - wird ihr bereits zweiter Versuch bei "The Voice of Germany" von den Zuschauern mit einem Final-Ticket belohnt?

#TeamMichiSmudo geht mit vier Talenten ins Halbfinale:

Was für ein Déjà-vu! Clifford Dwenger (32, London) und Bernarda Brunovic (32, Zürich) standen bereits 2018 im Halbfinale. Schickt sie das Publikum diesmal weiter ins große Finale?

Lisa Asante (25, Duisburg) überraschte in den Blind Auditions mit einer Death-Metal-Einlage. Ob sie ihre Energie auch im Halbfinale auf die Zuschauer übertragen kann?

Mit Herz und Soul sang sich der Halbfinal-Älteste Karl Frierson II. (57, Lindau (Bodensee)) in die Liveshow - sichert er sich auch einen Platz in der Finalshow?

#TeamShirin geht mit drei Talenten ins Halbfinale:

Vasco José Mano (29, München) bringt nicht nur eine starke Stimme, sondern auch große Cheerleading-Erfahrung mit auf die #TVOG-Bühne. Reißt er das Publikum am Freitag von den Sitzen?

OXA (35, Hamburg) stand bereits 2019 im Halbfinale und glänzt mit besonders extravaganten und ausdrucksstarken Performances auf der #TVOG-Bühne. Diesmal soll die "The Voice"-Reise mit dem Einzug ins Finale gekrönt werden. Ob das klappt?

Ereza (22, Hamburg) bringt selbst schwierigste Songs von Pop-Queen Christina Aguilera mit voller Stimmpower auf die #TVOG-Bühne. Zieht sie ins Finale ein?

#TeamRea geht mit einem Talent ins Halbfinale:

Einzelkämpfer mit maximalem Kampfgeist - das ist Max Pesé (21, Landshut), der es als einziger Schützling von Coach Rea Garvey ins große #TVOG-Finale schaffen will. Seine Blind Audition war auch sein allererster Bühnenauftritt - das Halbfinale soll noch lange nicht sein letzter sein. Wird er #TeamRea im Finale vertreten und sich und seinem Coach vielleicht sogar die "The Voice"-Krone aufsetzen?

#TeamCalum geht mit zwei Talenten ins Halbfinale:

Sie haben ihre zweite Chance in #TeamCalum genutzt: Nach einem verlorenen Battle musste sich Vincent Rinne (20, Wolfenbüttel) vorzeitig aus #TeamShirin verabschieden - durfte sich aber in der "The Voice: Comeback Stage by SEAT" erneut beweisen. Auch für Joelisa Serwah André (24, Ludwigshafen) endete die Reise in #TeamShirin abrupt in den Teamfights. Auch sie wurde von Calum Scott für die #ComebackStage gewählt. Mit Erfolg: beide Talente singen am Freitag für #TeamCalum im Halbfinale von "The Voice of Germany".

Wer zeigt die größte stimmliche Entwicklung? Welche Halbfinalistinnen und Halbfinalisten berühren das TV-Publikum am meisten? Und wer zieht tatsächlich ins große Finale von "The Voice of Germany" ein?

Das Halbfinale von "The Voice of Germany" - am Freitag, 5. Dezember 2025, um 20:15 Uhr, live in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn

