Reinhard Mohn Preis an Maia Sandu und Michael Otto verliehen

Gütersloh (ots) - Eine klare Mehrheit der Europäer:innen ist bereit, in einer sich wandelnden Weltordnung stärker Verantwortung für ihre eigenen Belange zu übernehmen. Das ist das zentrale Ergebnis einer eupinions-Umfrage der Bertelsmann Stiftung in den 27 EU-Mitgliedsstaaten. Die Zahlen zeigen einen deutlichen Meinungsumschwung in Europa: Ende 2017 wünschte sich nur ein Viertel der Bürger:innen ein verstärktes ...

mehr