Der Panda kommt. Was macht Cro in den Battles von "The Voice of Germany" ab Donnerstag auf ProSieben, in SAT.1 und auf Joyn?

Unterföhring (ots)

Platz für einen Panda. "Gemütlich ist es in dem Stuhl", sagt Cro ("Einmal um die Welt") bei seiner "The Voice of Germany"-Premiere in den Battles der Musikshow (ab Donnerstag, 23. Oktober, auf ProSieben, in SAT.1 und auf Joyn). Dann bekommt der Rapper mit der Panda-Maske neben Shirin David, Michi Beck & Smudo, Rea Garvey und Nico Santos zum ersten Mal einen eigenen roten #TVOG-Stuhl. Als Gast-Coach darf er das beste Battle des Abends zum "Battle of the Night" küren. Ob diese Entscheidung für ihn so "easy" wird? "Entertaint mich!" fordert Cro die Talente vor ihren Auftritten heraus.

Neben Cro sind auch diese Stars in den Battles von "The Voice of Germany" als Gast-Coaches dabei: Joy Denalane, Tim Bendzko und Alvaro Soler nehmen neben den #TVOG-Coaches auf den roten Stühlen Platz und wählen das jeweils stärkste Battle des Abends.

Die Battles von "The Voice of Germany" - ab Donnerstag, 23. Oktober, auf ProSieben und kostenfrei auf Joyn. Weiter geht's mit den Battles von #TVOG bereits am Freitag, 24. Oktober, in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn

