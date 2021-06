The Voice of Germany

Danke! Die #TVOG-Coaches Yvonne Catterfeld, Stefanie Kloß, Rea Garvey und Samu Haber machen eine Voice-Pause

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

9. Juni 2021. Sechs Coaches, vier Buzzer: In Staffel 10 von "The Voice of Germany" vereinten SAT.1 und ProSieben im Herbst 2020 gleich sechs Coaches aus der großen "The Voice"-Familie auf den roten Stühlen. Nach dieser einmaligen Coach-Konstellation mit zwei besonderen Doppelstühlen legen die #TVOG-Coaches Yvonne Catterfeld, Stefanie Kloß, Rea Garvey und Samu Haber eine Voice-Pause ein. Wer in diesem Jahr auf den Stühlen sitzt, werden ProSieben und SAT.1 zum Start der Show-Aufzeichnungen im Sommer mitteilen.

ProSieben- und SAT.1-Chef Daniel Rosemann: "Liebe Yvonne, liebe Stefanie, lieber Rea, lieber Samu: Danke, dass ihr uns so viele grandiose Momente in der "The Voice of Germany"-Jubiläumsstaffel beschert habt. Ihr wisst: Niemals geht man so ganz. Wer einmal zur "Voice"-Familie gehört, ist immer wieder herzlich willkommen." Hashtag zur Show : #TVOG Pressekontakt: Katrin Dietz Communication & PR Unit Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 email: Katrin.Dietz@seven.one Photo Production & Editing Kathrin Baumann phone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 email: Kathrin.Baumann@seven.one ProSieben / SAT.1 Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuell