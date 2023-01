Sodexo Pass GmbH

Benefit-Lösung für umweltgerechte Mitarbeiter-Mobilität: Sodexo gibt Partnerschaft mit ummadum bekannt

Sodexo, Europas führender Anbieter von Mitarbeiter-Benefits, erweitert sein Produktportfolio mit ummadums nachhaltiger Mobilitäts-Lösung für Beschäftigte. Durch die Kooperation können Unternehmen in Deutschland und Österreich auf einfache Weise digitale Mobilitätsgutscheine als Incentive für einen umweltgerechten Arbeitsweg ausgeben. Zudem unterstützt Sodexo mit ummadum Unternehmen bei der Umsetzung der Vorgaben zur EU-Taxonomie.

Der führende Gutschein- und Benefit-Anbieter Sodexo gibt die Kooperation mit ummadum bekannt und erweitert sein Serviceportfolio mit digitalen Mobilitätsgutscheinen.

Mit der ummadum Plattform können Unternehmen ab sofort gezielt die umweltfreundliche Mobilität ihrer Beschäftigten fördern. Dies ist auch notwendig, denn in Kürze verpflichtet die im November vom EU-Parlament beschlossene Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern zukünftig in ihren Geschäftsberichten auch einen Nachhaltigkeitsbericht abzugeben. Das trifft zunächst rund 15.000 Unternehmen in Deutschland, in denen rund der Hälfte aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeitet. Umso wichtiger ist es für Unternehmen, jetzt schon auf innovative, digitale Lösungen zu setzen.

"Die letzten Jahre waren für Unternehmen von vielen großen Herausforderungen geprägt - und diese werden 2023 weiter zunehmen. Innovative Technologien sind der einzige Weg, um sie zu meistern. Mit ummadum bieten wir Unternehmen die Chance, für die taxonomischen und wirtschaftlichen Herausforderungen gewappnet zu sein. Das ist gut für die Unternehmen und gut für die Umwelt", betont Andreas Sticha, CEO Sodexo BRS Austria & Germany.

Ob mit dem Rad, zu Fuß, im öffentlichen Verkehr (ÖPNV) oder in einer Fahrgemeinschaft - Unternehmen können den ummadum-App Nutzern gezielt digitale Mobilitätsgutscheine für einen nachhaltigen Arbeitsweg gewähren: "Der durchschnittliche Pendler verursacht in Deutschland ca. 1t CO2 am Arbeitsweg. Vielen Unternehmen ist gar nicht bewusst, wie hoch die Scope 3 Emissionen ausfallen, oder wie man die CO2-Bilanz des Unternehmens nachhaltig verbessern kann. Dafür haben wir die ummadum Plattform entwickelt", ergänzt Rene Schader, CEO von ummadum.

ummadum und Sodexo: zusätzliche Services für Unternehmen und Mitarbeitende

Sodexo unterstützt Unternehmen schon heute mit einer breiten Palette an Benefits-Lösungen und Gutscheinen in den Bereichen Verpflegung, Wertschätzung und Anerkennung und wenn es um Gesundheitsförderung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. Daher ist die umweltgerechte Benefits-Lösung für nachhaltige Mobilität eine optimale Ergänzung mit großem Nutzen für Arbeitgeber und Beschäftigte. Denn alle profitieren von einem nachhaltigen betrieblichen Mobilitätsmanagement: Ein Echtzeit CO2-Saver im Unternehmens-Dashboard weist tagesaktuell CO2-Einsparungen aus und liefert ein transparentes monatliches Reporting. Die ordentliche Dokumentation bildet einen CSR-Erfolgsfaktor für das ab 2023 Pflicht werdende Nachhaltigkeits-Reporting. Ausführliche Informationen finden sich auf der speziellen Aktions-Webseite: https://www.sodexo.de/produkte/mobilitaetsgutschein

Inflation clever ausgleichen und umweltfreundliche Klimaimpulse setzen

Das neue Angebot ist nicht nur überaus förderlich für das Klima, sondern hilft auch dabei, die Inflation clever auszugleichen. Durch die explodierenden Energiepreise hat sich der Arbeitsweg verteuert. Auch hier lässt sich mit der Lösung von ummadum und Sodexo gegensteuern: Wegekosten werden effizient abgemildert und gleichzeitig kommen Unternehmen ihren Umweltzielen näher. Dies verschafft Unternehmen auch im Hinblick auf Employer Branding und Recruiting einen attraktiven Vorteil.

Über Sodexo Benefits and Rewards Services:

Sodexo Benefits and Rewards Services ist einer der weltweit führenden Anbieter für freiwillige Sozialleistungen, Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterbindung. Als verantwortungsbewusster und nachhaltig agierender Partner für privatwirtschaftliche Firmen und die öffentliche Hand ermöglicht Sodexo Benefits und Rewards Services ein positives, nachhaltiges und individuelles Mitarbeitererlebnis in der Arbeitswelt und darüber hinaus. Sodexo Benefits and Rewards Services Deutschland unterstützt Unternehmen mit Verwaltungsprogrammen, Gesundheitsangeboten für Mitarbeitende, bietet Gutscheine und Kartenlösungen für betriebliche Sozialleistungen und Incentives und Leistungen für die staatliche Verwaltung. Sodexo beschäftigt in Deutschland rund 8.500 Mitarbeiter und erreicht mit seinen Lösungen täglich mehr als 1 Mio. Menschen.

Über ummadum:

ummadum ist ein Climate Tech Unternehmen, das Ende 2019 die gleichnamige App herausgebracht hat, die derzeit in Österreich, der Schweiz, Deutschland und Italien für iOS und Android verfügbar ist. Mittels innovativer Mobilitätslösungen, unterstützt ummadum Gemeinden und Unternehmen dabei, sie durch klimafreundliche Mobilität ihren Klimazielen näher zu bringen. Mit dem Leitsatz: "Wir bewegen Menschen, die etwas bewegen wollen." bietet ummadum attraktive Anreize, fördert umweltgerechte Mobilität mit dem Rad, zu Fuß, den Öffis, oder in einer Fahrgemeinschaft und belohnt das nachhaltige Mobilitätsverhalten von Menschen. Die eingesparten CO2 Emissionen können sich Unternehmen auf ihre Klimabilanz anrechnen lassen und in ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung einfließen lassen.

