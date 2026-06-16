Q3 ENERGIE GmbH & Co. KG

Planung von Feuerwehrschaltern für komplexe PV-Anlagen wird digitalisiert: Q3 präsentiert KI-gestützten QFire Konfigurator auf der Intersolar 2026

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Kaufbeuren (ots)

Q3 ENERGIE präsentiert auf der Intersolar Europe 2026 erstmals den neuen QFire Konfigurator. Das digitale Planungstool unterstützt Planer, Installateure und EPC-Unternehmen bei der projektspezifischen Auslegung von Feuerwehrschaltern für Photovoltaikanlagen.

Der Konfigurator führt Anwender Schritt für Schritt durch die Planung und berücksichtigt dabei unter anderem Wechselrichterstruktur, MPPT-Anzahl, Stringanzahl sowie projektspezifische Anforderungen an Überspannungsschutz, Sicherungen und weiteres Zubehör. Auch Anlagen mit mehreren Dachflächen, unterschiedlichen Wechselrichterkonzepten oder komplexeren Anlagenstrukturen können abgebildet werden. Das System eignet sich sowohl für Gewerbe- und Industrieanlagen als auch für große Freiflächen- und PV-Großprojekte im Megawattbereich.

Die KI-gestützte Benutzerführung stellt gezielt die relevanten Fragen zum jeweiligen Projekt und unterstützt Anwender bei der Auswahl passender Komponenten und Konfigurationen.

Parallel zur Eingabe erzeugt das System eine Live-Vorschau der geplanten Komponenten und erstellt automatisch eine passende Stückliste. Die fertige Vorplanung kann anschließend direkt als Anfrage an Q3 ENERGIE übermittelt werden. Ziel des Konfigurators ist es, den Aufwand bei der Planung von Feuerwehrschaltern deutlich zu reduzieren und gleichzeitig eine anlagenspezifische Auslegung für kleine Gewerbeanlagen ebenso wie für komplexe Multi-Megawatt-Projekte zu ermöglichen.

"Insbesondere bei größeren Anlagen mit vielen Wechselrichtern, MPPTs und Dachflächen steigt der Planungsaufwand schnell erheblich. Mit dem QFire Konfigurator können wir diesen Prozess deutlich vereinfachen und beschleunigen, ohne auf die notwendige Projektspezifik zu verzichten", erklärt Sandra Lüttschwager, Senior Projekt Managerin bei Q3 ENERGIE.

Neben dem neuen Planungstool zeigt das Unternehmen auf der Intersolar Europe 2026 weitere Lösungen für die PV-Anschlusstechnik. Dazu gehören die QFire Feuerwehrschalter mit galvanischer Stringabschaltung nach IEC 60947-3, die Super Multi Box zur intelligenten Stringfehlererkennung sowie projektspezifisch gefertigte Generatoranschlusskästen, DC-Combiner, AC-Boxen und Überspannungsschutzlösungen für Gewerbe-, Industrie- und PV-Großanlagen.

Der neue Konfigurator wird erstmals auf der Intersolar Europe 2026 in München vorgestellt.

Q3 ENERGIE auf der Intersolar Europe 2026

Halle B4 | Stand B4.476

Weitere Informationen:

https://q3-energie.de/

Über Q3 ENERGIE

Die Q3 ENERGIE GmbH & Co. KG entwickelt und produziert in Deutschland Anschluss- und Sicherheitstechnik für Photovoltaik-, Speicher- und Energieanlagen. Zum Portfolio gehören Feuerwehrschalter, Generatoranschlusskästen, DC-Combiner, AC-Verteilungen sowie weitere Komponenten für die Integration erneuerbarer Energiesysteme.

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