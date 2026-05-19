CENTRUM BABYLON

Der größte überdachte Freizeitpark Tschechiens lädt zu einem Sommer voller Erlebnisse ein

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Liberec, Tschechische Republik (ots)

Ein Sommer voller Spaß und Abenteuer und das bei jedem Wetter. Das WELLNESS HOTEL BABYLON bietet Familien und allen, die Urlaub, Unterhaltung und Erholung verbinden möchten, zahlreiche Attraktionen unter einem Dach.

Im GRÖSSTEN ÜBERDACHTEN FREIZEITPARK TSCHECHIENS erwarten Besucher Aquapark, Lunapark, Pixel Game, Funpark, iQLANDIA, iQPARK sowie Bowling, Laser Game und viele weitere Erlebnisse.

Zu den Neuheiten dieses Sommers gehören das neue Spiel "Die Glückliche Sieben", das den ganzen Sommer über läuft, sommerliche Animationsprogramme im Hawaii-Stil sowie das neue interaktive Suchspiel "Die Suche nach dem geheimnisvollen Zimmer".

Mit dem Aufenthaltspaket " Babylonischer Urlaub mit Kindern" erhalten Gäste unbegrenzten Zugang zu den meisten Attraktionen.

Ein weiterer Vorteil ist die Lage: Das historische Zentrum von Liberec sowie beliebte Ausflugsziele wie der Jested, der Zoo Liberec oder das Isergebirge befinden sich in unmittelbarer Nähe.

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