Opodo Deutschland

Hygiene- und Rückkehr-Rituale von Reisenden aus Deutschland

Opodo-Umfrage zeigt: Gen Z ist besonders wäschebewusst: 31 % der 18- bis 24-Jährigen waschen im Urlaub oft Kleidung per Hand

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Reisen ist eine sehr individuelle Angelegenheit und beginnt bei den Gewohnheiten vor Ort und endet bei der Rückkehr an die eigene Haustür. Der Online-Reiseanbieter Opodo - Teil von eDreams ODIGEO, der weltweit führende Abonnement-Plattform für Reisen - hat 1.000 Personen befragt und zeigt in einer aktuellen Auswertung, wie unterschiedlich die Bedürfnisse von Reisenden aus Deutschland in puncto Frische und Erholung sind. Die Ergebnisse offenbaren eine spannende Mischung aus Hygienebewusstsein, Pragmatismus und dem Wunsch nach Entspannung.

Frische unterwegs: Vom Handwasch-Fan bis zum Erholungs-Minimalisten

Wie viel Zeit im Urlaub für Alltagsaufgaben verwendet wird, hängt stark vom Alter der Befragten ab. Die Umfrage zeigt, dass vor allem die jüngeren Reisenden ein hohes Frischebedürfnis an den Tag legen:

Frische-Fans in der Gen Z: Die 18- bis 24-Jährigen legen großen Wert auf gepflegte Kleidung. 31 % dieser Gruppe gaben an, im Urlaub "oft" Wäsche per Hand zu waschen - ein Spitzenwert in der Umfrage.

Erholung pur bei den Best Agern: Wer über 65 ist, nutzt die freie Zeit bevorzugt zur reinen Entspannung. 63 % der Befragten in dieser Altersgruppe gaben an, "selten oder nie" im Urlaub zu waschen.

Dieses Bedürfnis nach einem "Sicherheitspuffer der Frische" spiegelt sich bereits beim Packen wider: Für die Mehrheit der Teilnehmenden (52 %) steht das Gefühl, für alle Fälle gerüstet zu sein, im Vordergrund, wobei sich hier ein deutlicher Geschlechterunterschied zeigt: Während 63 % der Frauen lieber zu viel einpacken, vertrauen Männer häufiger auf eine Punktlandung (43 % packen exakt ein Teil pro Tag). Ein kleines Segment (3 %) - darunter vorwiegend Männer (5 %) - reist hingegen besonders minimalistisch und trägt Kleidung bei Bedarf mehrfach, was den Fokus auf Erholung und Pragmatismus unterstreicht.

Pflege-Routine als Teil des bewussten Abschaltens

Die Zeit im Urlaub wird auch bewusst genutzt, um von starren Alltagsroutinen abzuweichen.

Bewusstes Abschalten: Bei den Millennials (25-34 Jahre) zeigt sich der Wunsch, den Alltag hinter sich zu lassen. Während 50 % aller Befragten ihre Pflegeroutine im Urlaub wie gewohnt beibehalten, entscheiden sich 19 % der Millennials, ihre Routine zu vereinfachen, um Zeit zu gewinnen.

Ankommen zu Hause: Die Rückkehr-Rituale

Nach der Reise ist vor dem Ankommen. Die Teilnehmenden haben unterschiedliche Wege, wieder im Alltag anzukommen - wobei körperliche Frische oft im Vordergrund steht.

Erfrischung zuerst: Für viele ist der erste Weg der ins Badezimmer. 24 % der Befragten gaben an, sofort nach der Ankunft zu duschen, noch bevor der Koffer ausgepackt wird.

Sanftes Landen: 19 % der Teilnehmenden lassen die Reise gemütlich ausklingen und machen es sich zunächst auf dem Sofa bequem.

Der praktische Zwischenstopp: 13 % der Befragten nutzen Räume wie die Garage oder den Keller, um den Koffer dort abzustellen oder auszupacken. Dies hält den Wohnbereich frei und sorgt für eine klare Trennung zwischen Reisegepäck und Zuhause.

Bettina Lemeßier, Reiseexpertin bei Opodo (eDreams ODIGEO), ordnet die Ergebnisse ein: "Unsere Daten zeigen sehr schön, dass es beim Reisen kein 'Richtig' oder 'Falsch' gibt. Ob nun akribisch gewaschen und geplant wird, die Pflegeroutine vereinfacht oder jede Minute für pure Entspannung genutzt wird - die Vielfalt der Gewohnheiten macht das Reisen so menschlich. Wir bei Opodo möchten alle Reisetypen dabei unterstützen, ihre individuellen Pläne bestmöglich umzusetzen - ganz gleich, welche Prioritäten im Urlaub gesetzt werden."

Auf einen Blick: Fakten der Opodo-Analyse (eDreams ODIGEO)

Wäsche-Trend: 31 % der Gen Z (18-24 J.) waschen im Urlaub oft per Hand.

Ankunfts-Ritual: 24 % der Deutschen duschen sofort nach der Rückkehr.

Millennials: 19 % vereinfachen ihre Pflegeroutine für maximale Erholung.

Pack-Verhalten: 63 % der Frauen packen zu viel ein; 43 % der Männer packen exakt.

Entspannung: 63 % der über 65-Jährigen waschen im Urlaub nie.

Hinweis an die Redaktion: Die Umfrage wurde von OnePoll im Auftrag von eDreams ODIGEO durchgeführt. Insgesamt wurden 9.000 Personen in internationalen Märkten befragt, darunter Frankreich, Deutschland, Italien, Portugal, Spanien und die USA. In Deutschland belief sich die Stichprobe auf 1.000 Befragte. Die Umfrage wurde im Zeitraum vom 14. bis 27. Oktober 2025 durchgeführt.

Über Opodo:

Opodo ist eine der weltweit führenden Online-Reisemarken und bietet Kunden maßgeschneiderte Reisedeals für ein breites Spektrum an Produkten, darunter Flüge, Bahnreisen, Hotels, dynamische Pakete, Mietwagen und mehr. Mit Opodo Prime, dem ersten und größten Reise-Abonnementprogramm, profitieren alle Opodo-Kunden von einfachen und bequemen Buchungsprozessen, hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und Zugang zu einem umfangreichen internationalen Netzwerk von Reisepartnern. Opodo ist Teil von eDreams ODIGEO, der weltweit führenden Reise-Abonnementplattform, die Millionen von Kunden weltweit betreut.

Original-Content von: Opodo Deutschland, übermittelt durch news aktuell