Berliner Zeitung: Kommentar zur Islamkonferenz. Von Julia Haak

Berlin (ots) - Der Staat möchte verhindern, dass weiterhin ausländische Organisationen muslimische Gemeinden in Deutschland steuern, die extremistische Positionen sowie ein rückwärtsgewandtes Weltbild vertreten. ... Ein Blick auf die Doktrin der katholischen Kirche reicht, um sich die inhaltlichen Grenzen solcher Vorstöße vor Augen zu führen. Ein zweiter Blick auf das deutsche Vereinsrecht zeigt, dass es keine Beschränkungen für Vereine gibt, sich mit ausländischen Mitteln zu finanzieren. Es wäre verfassungswidrig. ... Die Diskussion krankt an der Wurzel. Der Staat kann, auch wenn er es will, Gläubige nicht zur Reformation zwingen. Sie müssen es selbst wollen. Das braucht Zeit.

