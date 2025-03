Huawei

Innovation mit KI: neue Dimensionen in der Wertschöpfung von Technologieunternehmen

Barcelona, Spanien, 7. März 2025 (ots/PRNewswire)

James Chen, Präsident von Huawei Carrier Business, hielt eine Grundsatzrede zum Thema „Innovation mit KI: neue Dimensionen in der Wertschöpfung von Technologieunternehmen". Chen wies darauf hin, dass die Transformation nicht das Ende ist. Das oberste Ziel der Transformation ist die Wertschöpfung.

Mit der rasanten Entwicklung von Technologien wie 5.5G, Cloud und KI verwandeln sich die Netzbetreiber von traditionellen Verbindungsdienstleistern in digitale Dienstleister. Huawei schlägt das „Five Ones"-Befähigungsmodell vor, um die Umwandlung von Netzbetreibern in Technologieunternehmen (Techcos) zu erleichtern. Dies wird den Netzbetreibern helfen, ihr Geschäft, ihren Betrieb und ihre Wartung (O&M) sowie ihre Infrastruktur umzugestalten, und sie in die Lage versetzen, die Chancen des Wandels besser zu nutzen und kontinuierlich Werte zu schaffen.

Ein Monetarisierungsmodell: Aufbau eines neuen Modells zur Monetarisierung differenzierter Erfahrungen

Es entstehen neue persönliche Dienstleistungsszenarien wie Livestreaming, Geschäftsreisen und Spiele. Um differenzierte Netzerfahrungen für unterschiedliche Nutzer und Dienstleistungsszenarien zu bieten und solche Angebote zu monetarisieren, benötigen die Betreiber neue Dienstleistungsmodelle, die durch neue Technologien ermöglicht werden.

KI kann Netzbetreibern dabei helfen, den Nutzern präzise Pakete zu empfehlen, die Netzerfahrung dynamisch an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen und den Nutzern die Ergebnisse aus der Verbesserung der Erfahrung intuitiv und in Echtzeit anzuzeigen.

Bislang haben mehr als 35 Netzbetreiber in der ganzen Welt die Modelle zur Monetarisierung von Erlebnissen mit Hilfe von tarifbasierten und erfahrungsbasierten Gebühren eingeführt.

Ein Servicezugriff: Aufbau von KI-Diensten für Zuhause, die multimodale Interaktion unterstützen

Wohnungen werden immer intelligenter. Netzbetreiber können personalisierte Dienstleistungen anbieten, indem sie ein einheitliches Portal für intelligente Heimdienstleistungen einrichten und von Bandbreitenanbietern zu Anbietern von KI-Diensten werden.

So haben beispielsweise Netzbetreiber in China und Südkorea eigene KI-Hubs mit KI-Agenten eingerichtet. Diese Hubs stellen durch multimodale Interaktion eine nahtlose Verbindung zu verschiedenen Smart-Home-Geräten her und rufen auf der Grundlage von Benutzerabsichten schnell intelligente Anwendungen in der Cloud auf.

Cloud-Plattform aus einer Hand: Betrieb einer Cloud-Plattform für B2B-Dienstleistungen

Um die Chancen des digitalen und intelligenten Wandels der Industrie zu nutzen, müssen Netzbetreiber eine Cloud-Plattform bereitstellen, die Multi-Service-Konvergenz bietet, um so weitere B2B-Serviceszenarien zu erschließen. Die Plattform muss mit neuen Funktionen wie einem Cloud-Marktplatz und intelligenter Codegenerierung ausgestattet sein. Solche Funktionen binden die Netzbetreiber schnell in das Ökosystem ein und helfen den Entwicklern, Innovationen zu schaffen und Anwendungen schneller auf den Markt zu bringen.

Ein Netzbetreiber in Nordafrika hat die Multi-Cloud-Plattform erfolgreich eingesetzt, um Tausende von Unternehmen und Kunden in mehr als zehn Branchen bei der digitalen Transformation zu unterstützen.

Ein Telekommunikationsgrundlagenmodell: Einführung von allgemeinen KI-Agenten und digitalen Zwillingen

KI-Technologien auf der Grundlage von Grundlagenmodellen können Netzbetreibern dabei helfen, die O&M-Effizienz neu zu definieren. Durch den Aufbau digitaler Zwillinge von Netzen und Diensten können Netzbetreiber Daten und Szenarien in Wissen und Fähigkeiten umwandeln. Die Netzbetreiber können dann Technologien des Telekommunikationsgrundlagenmodells in die digitalen Zwillinge oder KI-Agenten einbetten und die Modelle kontinuierlich trainieren und optimieren, um auf diese Weise KI-Technologien für routinemäßiges O&M einzusetzen.

In einem erfolgreichen Fall von intelligentem O&M wurden KI-Technologien eingesetzt, um Netzfehler schnell zu diagnostizieren und zu beheben, wodurch die Fehlerbehebungszeit auf unter 30 Minuten verkürzt werden konnte.

Eine synergetische Architektur: Aufbau der Infrastruktur für eine elementübergreifende Zusammenarbeit

Im Zeitalter der KI wird die Kommunikationsinfrastruktur mehrere Ressourcen umfassen, z. B. Netzwerk-, Speicher-, Cloud- und Rechenressourcen. Es ist wichtig, eine Architektur zu planen, in der all diese Ressourcenelemente integriert sind.

Diese Architektur sollte die folgenden drei Funktionen unterstützen: Intelligente Konnektivität, mit der Netzbetreiber den Nutzern Folgendes bieten können: deterministische Sicherheit und verlustfreie Verbindungen; eine intelligente Cloud, die heterogene Rechenleistung in dezentraler Bereitstellung unterstützt und Cloud-Dienste und intelligente Rechendienste nach Bedarf bereitstellt; intelligente Zusammenarbeit, die alle Ressourcenelemente von der Planung bis zum Betrieb synergetisch zusammenführt.

Abschließend sagte James Chen, dass die Innovation mit KI die Umwandlung von Netzbetreibern in Technologieunternehmen beschleunigen wird. Mit führenden Produkten und Lösungen arbeitet Huawei mit Kunden zusammen, um Geschäft, O&M und Infrastruktur umzugestalten, um gemeinsam kontinuierlich größere Werte zu schaffen und die enormen Möglichkeiten im Zeitalter der KI zu nutzen.

Foto − https://mma.prnewswire.com/media/2635840/Image.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/innovation-mit-ki-neue-dimensionen-in-der-wertschopfung-von-technologieunternehmen-302396027.html

Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell