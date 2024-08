ZDF

"Die Giovanni Zarrella Show": Große Sommerparty live im ZDF

Giovanni Zarrella lädt zu einem unvergesslichen Sommerabend mit Deutschlands erfolgreichster Chartstürmerin, mit TV-Premieren, zehn Jahre "Warum hast du nicht nein gesagt" und vielen Highlights mehr – am Samstag, 24. August 2024, 20.15 Uhr live im ZDF.

In der Dortmunder Westfalenhalle begrüßt Giovanni Zarrella Shirin David, die mit ihrem siebten Nummer-1-Erfolg einen neuen Chartrekord aufgestellt hat und damit zur derzeit erfolgreichsten Solokünstlerin in Deutschland avanciert. TV-Premieren gibt es unter anderem mit Andrea Berg, Pietro Lombardi und Roland Kaiser, der gemeinsam mit Maite Kelly das Jubiläum ihres Mega-Duetts einläuten wird: Zehn Jahre "Warum hast du nicht nein gesagt". Die Crème de la Crème des Schlagers sorgt an diesem Abend für drei Stunden Feierlaune: Marianne Rosenberg, Andreas Gabalier, Nino de Angelo unter anderem im Duett mit Newcomerin Jenice, Sonia Liebing, Marina Marx und Ramon Roselly präsentieren sich mit neuen Songs, großen Hits und unvergessenen Klassikern. Neben Kultstar Olaf der Flipper sorgt auch Vincent Gross bei seinem Premierenbesuch in der "Giovanni Zarrella Show" für ausgelassene Partystimmung. Das Duo Neonlicht und DJ Herzbeat sind mit einer deutschen Version des Siebzigerjahre-Klassikers "Stumblin' In" dabei. Lou Bega feiert 25 Jahre "Mambo No. 5" und wird die Halle zum Beben bringen.

Ein weiteres Highlight wird der Auftritt von Alphaville, die mit "Big in Japan" und "Forever Young" die 80er-Jahre prägten und bei Giovanni Zarrella ihr 40-jähriges Jubiläum feiern werden. Zusammen mit Musik-Kabarettist Bodo Wartke wagt sich der Gastgeber des Abends außerdem an den Zungenbrecher-Rap über "Barbaras Rhabarberbar", der in diesem Jahr im Internet weltweit für Furore sorgte.

Die Sendung wird mit Untertiteln und Live-Audiodeskription ausgestrahlt.

