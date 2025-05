KSB SE & Co. KGaA

KSB investiert in Großwärmepumpen-Hersteller

Frankenthal (ots)

Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB beteiligt sich mit einem Millioneninvestment an dem österreichischen Entwickler von industriellen Wärmepumpen Ecop. Mit dem Unternehmensanteil von knapp 20 Prozent erweitert KSB sein Energiegeschäft und sichert sich den Zugang zu dem stark wachsenden Markt von Großwärmepumpen für thermische Leistungen zwischen 500 Kilowatt und 10 Megawatt.

Ecop wurde im Jahr 2011 in Wien gegründet. Der Spezialist hat eine hocheffiziente Rotationswärmepumpe entwickelt, die einstufig einen sehr hohen Temperaturhub erzielen kann. Durch die Nutzung eines Gasgemisches als Arbeitsmedium und den Einsatz der Rotationstechnologie ist die Wärmepumpe in einem sehr breiten und flexiblen Temperaturbereich effizient einsetzbar. Damit können vorhandene Wärmequellen besonders gut ausgenutzt werden. Das Verfahren kann in Industrien mit Wärmebedarf wie zum Beispiel der Papier- und Textilindustrie, Nahrungsmittelhersteller sowie Nah- und Fernwärmebetreiber zum Einsatz kommen und die Wärmeerzeugung durch fossile Brennstoffe ersetzen. Mit einer Wärmeerzeugung bis zu 200 °C deckt Ecop den bedeutenden Markt der Großwärmepumpen im Leistungsbereich bis zu 1 Megawatt ab. Zahlreiche Patente sichern die innovative Technologie von Ecop. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 20 Mitarbeiter.

Für KSB ist diese Partnerschaft ein strategischer Schritt hin zur dekarbonisierten Erzeugung und Speicherung von Wärmeenergie. "Wir erleben einen weltweit steigenden Energiebedarf, wobei der Energiemix sich stark zugunsten CO2-vermeidender Verfahren verändert", erklärt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung. "Rund zwei Drittel des industriellen Energiebedarfs entfällt auf Wärme. Die Dekarbonisierung thermischer Energie birgt hier ein enormes Potenzial. Ecop und KSB verbindet nicht nur die Spitzen-Technologie, sondern auch das Streben nach Nachhaltigkeit."

Die beiden Unternehmen profitieren von zahlreichen technischen Synergien von Pumpen-Komponenten bis hin zur Forschung und Entwicklung. Fabian Sacharowitz, CEO von Ecop sagt: "Mit KSB gewinnen wir den Partner, den wir brauchen, um unsere Technologie weltweit auszubauen und sie auch in höheren Leistungsbereichen von Großwärmepumpen führend zu machen."

KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2024 mit rund 16.400 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. EUR erzielt.

