KSB zufrieden mit erstem Quartal 2025

Frankenthal (ots)

Steigerung von Auftragseingang und Umsatz

SAP S/4HANA-Transformation schreitet voran

Bestätigung der Prognose für 2025

Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB setzt im ersten Quartal 2025 die positive Entwicklung des Geschäftsjahres 2024 fort. Auftragseingang und Umsatz sowie das um die Kosten der Einführung von SAP S/4HANA bereinigte Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) liegen über dem Vorjahresquartal.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 hat KSB den Auftragseingang um 1,8 % auf 878 Mio. EUR gesteigert. Den stärksten Anstieg mit 6,7 % auf 483 Mio. EUR erzielte das Segment Pumpen. Während der Auftragseingang im Segment KSB SupremeServ mit +0,4 % nahezu konstant blieb, verzeichnete das Segment Armaturen einen Rückgang um 12,5 % auf 111 Mio. EUR. Im Segment Pumpen realisierte der Marktbereich Bergbau eine Steigerung des Auftragseingangs um 34,5 % auf 28 Mio. EUR. Insbesondere aufgrund größerer Aufträge im Wassermarkt steigerten die Standardmärkte ihren Auftragseingang um 15,3 % auf 399 Mio. EUR gegenüber 346 Mio. EUR im Vorjahr. Bedingt durch größere Einzelaufträge im ersten Quartal 2024 verzeichnete der Marktbereich Energie einen Rückgang im Auftragseingang um 34,7 % auf 56 Mio. EUR.

Die Umsatzerlöse hat KSB in den ersten drei Monaten um 2,3 % auf 709 Mio. EUR gesteigert. Mit 10,2 % Wachstum auf 103 Mio. EUR erzielte das Segment Armaturen das stärkste Wachstum. Das Segment Pumpen realisierte ein Umsatzplus von 1,7 % auf 373 Mio. EUR. Während die Märkte Bergbau und Energie überproportional wuchsen, stagnierten die Umsatzerlöse in den Standardmärkten. KSB SupremeServ erwirtschaftete mit 232 Mio. EUR (+ 0,0 %) konstante Umsätze gegenüber Vorjahr.

Im ersten Quartal 2025 erzielte KSB ein EBIT in Höhe von 45,5 Mio. EUR (Vorjahr 48,4 Mio. EUR). Belastet wurde dieses EBIT durch externe Transformationskosten für SAP S/4HANA in Höhe von 7,5 Mio. EUR gegenüber 0,5 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Bereinigt um diesen Sondereffekt hat KSB das EBIT im ersten Quartal auf 53,0 Mio. EUR und die EBIT-Marge auf 7,5 % gegenüber einer vergleichbaren Marge von 7,1 % im Vorjahresquartal gesteigert. Das Segment Pumpen erzielte aufgrund der Ergebnissteigerung in den Standardmärkten ein EBIT von 6,9 Mio. EUR gegenüber 5,4 Mio. EUR im Vorjahr. Während das EBIT im Segment Armaturen mit -0,3 Mio. EUR nahezu konstant zum Vorjahr ist, verringerte es sich im Segment KSB SupremeServ um 4,3 Mio. EUR auf 38,8 Mio. EUR. Alle Segmente wurden durch die externen Transformationskosten für die SAP S/4HANA Einführung belastet.

Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung, sagt: "Im Rahmen der derzeitigen weltwirtschaftlichen Situation sind wir mit dem ersten Quartal sehr zufrieden. Wohl wissend, dass die globalen Unwägbarkeiten, insbesondere durch die Verwerfungen, die sich aus der Zollpolitik und der Dollar-Abwertungsstrategie ergeben, Prognosen sehr schwer machen, werden wir die Unternehmensleistung im Zielkorridor für Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis halten."

KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2024 mit rund 16.400 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. EUR erzielt.

