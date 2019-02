Verband der deutschen Heimtextilien-Industrie e.V.

Trend Urbanisierung: Wie lebt man im Jahr 2025?

Studierende aus ganz Deutschland in den Bereichen Architektur, Innenarchitektur und Textildesign zeigten beim Wettbewerb "House of Textile" ihre Vorstellungen vom Leben im Jahr 2025.

55 Prozent der Weltbevölkerung leben aktuell bereits in Städten. Die Tendenz ist deutlich zunehmend, so dass es laut der Vereinten Nationen 2050 etwa 68 Prozent sein werden. In der Stadt Dhaka in Bangladesch lebten 2018 rund 47.400 Einwohner pro Quadratkilometer (Quelle: Statista, April 2018). Umgerechnet auf den Quadratmeter standen jedem Einwohner damit rechnerisch im Schnitt ziemlich genau 21 m² (etwa 4,58 x 4,58 m) der Stadtfläche zur Verfügung. Das klingt zunächst nicht dramatisch. Wenn man sich jedoch vorstellt, dass draußen vor dem eigenen Fenster alle 4,5 m ein Mensch steht und dies in alle Richtungen und in der gesamten Stadt, wird die Dimension der Entwicklung deutlich.

Bei der Wettbewerbs-Aufgabenstellung "Wie leben wir im Jahr 2025?" spielte der Trend der Urbanisierung mit der einhergehenden durchschnittlichen Reduzierung von Wohnraum pro Einwohner eine entscheidende Rolle. Daher stand bei den auf der Messe Heimtextil in Frankfurt zu Beginn dieses Jahres gekürten drei Sonderpreisträgern auch die Modularität von Wohnräumen im Fokus. Daniela Gehrlein (Hochschule Rosenheim, Studiengang Innenarchitektur) entwarf eine vom Design ansprechende und geräuschreduzierende Wand aus Textilelementen, der sich der Prototyp eines Stuhls entnehmen lässt. Wird er nicht gebraucht, verschwindet er konturlos in dem flachen Wandaufbau. Dies ließe sich auch mit weiteren Stühlen, einem Tisch und Regalen fortsetzen. Leon Schmutzler (Universität der Künste Berlin, Studiengang Architektur) wählte den Ansatz faltbarer Möbel aus verfestigtem Filz, der gleichfalls positiven Einfluss auf den Raumschall hat. Für die Party lassen sich Tisch, Stühle und Schreibtisch einfach falten und in die Ecke stellen. Mit dem variablen Einsatz der Möbel kann jede Bedarfssituation abgebildet werden und dies auf 10 m². Räume mit Vorhängen flexibel zu gestalten, war das Ziel von Anne-Sophie Carle (Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle, Studiengang Textildesign). Über die Kombination von metallischen Mustern auf den Vorhangstoffen und einzelnen Magneten kann der Vorhang zum Bespiel als Raumteiler in unendlich vielen Positionen gerafft, geteilt oder verbunden werden, je nach Stimmung des Bewohners.

Fazit: Der Wettbewerb hat gezeigt, dass eine modulare Einrichtung von Wohnungen gepaart mit ansprechendem Textildesign trotz kleiner werdenden Wohnflächen für eine angenehme Aufenthaltsqualität sorgen kann. Mehr zum Projekt unter www.house-of-textile.com.

