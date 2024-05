POL-SN: Sachbeschädigung an mehreren PKW- Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) - "Sie wollen sich nur eine leerstehende Wohnung ansehen und müssten deshalb in das Mehrfamilienhaus in der Schweriner Weststadt", erklärte ein Pärchen einer 85-jährigen Frau, die dort wohnt. Sie erhielten daraufhin Einlass und verschwanden im Treppenhaus. So geschehen am vergangen Donnerstag, kurz vor der Mittagszeit. Wenige Minuten später klingelte es an der Wohnungstür der 85-jährigen ...

