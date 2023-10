POL-SN: Alkoholisierter Radfahrer mit gestohlenem Rad unterwegs

Schwerin (ots) - In der zurückliegenden Nacht verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers und verursachten dort Sachschäden. Der Vorfall ereignete sich in Schwerin Wüstmark in der Werkstraße. Gewaltsam öffneten der oder die Täter zunächst den Zaun, der das Gelände vor Unbefugten sichern soll. Im weiteren Verlauf wurde die Eingangstür des Firmengebäudes beschädigt, so ...

mehr