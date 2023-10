Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Diebstahl von Elektrofahrrädern

Schwerin (ots)

Am gestrigen Nachmittag sind zwei Elektrofahrräder in der Schweriner Innenstadt angegriffen worden, eines der beiden Räder wurde entwendet. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Ein Hinweisgeber beobachtete gegen 15:20 Uhr drei junge Männer, die sich an einem E-Bike in der Puschkinstraße nahe Am Markt zu schaffen machten. Bevor die Polizei in der Altstadt eintraf, ließen die Täter von ihren Handlungen ab und entfernten sich ohne Beute von der Örtlichkeit. Am schwarzen Fahrrad der Marke "Cube" entstand lediglich ein Sachschaden von ca. 200EUR. Ersten Erkenntnissen nach trug einer der Männer ein grün weißes Oberteil mit Kapuze und einem schwarzen Rucksack, ein weiterer junger Mann trug ein dunkles bzw. schwarzes Oberteil. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte die Polizei das Fahrrad sicher. Der Eigentümer konnte bisher nicht ermittelt werden, er wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Ein weiteres schwarzes Elektrofahrrad der Marke "Cube" wurde ganz in der Nähe in der Zeit von 13:00 bis 17:00 Uhr entwendet. Die Eigentümerin stellte das Pedelec in einem Fahrradständer am Schlachtermarkt hinter dem Rathaus ab und sicherte dieses mit einem Schloss. Die Polizei ermittelt auch in diesem Fall wegen Diebstahls.

Ob ein Zusammenhang zwischen den genannten Taten besteht, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei bedankt bei dem aufmerksamen Zeugen für das umsichtige Handeln. In beiden Fällen bittet die Polizei um weitere Hinweise. Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise zu auffälligen Personen geben? Hinweise können telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen bekannt gegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell