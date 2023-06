Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Zwei Fahrradunfälle mit Personenschaden in Schwerin

Schwerin (ots)

In Schwerin kam es am gestrigen Tag in der Mittagszeit in kurzer Folge zu zwei Verkehrsunfällen mit verletzten Fahrradfahrern:

Zunächst fuhr gegen 12.00 Uhr eine 67-jährige Schwerinerin mit ihrem Wagen vom Parkplatz eines Baumarktes auf die Rogahner Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 69-jährigen Radfahrerin aus dem Kreis Nordwestmecklenburg, die den dortigen Geh-/Radweg befuhr. Die Radfahrerin wurde beim dem Unfall verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Der nächste Unfall ereignete sich gegen 12.55 Uhr: Eine 69-jährige Radfahrerin befuhr den Radschutzstreifen entlang der Hagenower Straße in der Gartenstadt. In Höhe der Haltestelle Krösnitz geriet sie dabei zu nah an einen Bordstein und stürzte. Eine in gleiche Richtung fahrende 74-jährige Führerin eines Pkw konnte ihren Wagen gerade noch rechtzeitig zum Stillstand bringen, ohne die Gestürzte zu erfassen.

Die Radfahrerin wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum gebracht.

Es kam bei dem Unfall zur Berührung zwischen dem Pkw und dem Fahrrad, so dass Sachschaden am Wagen i. H. v. ca. 200 Euro entstand. Alle Beteiligten verfügen über die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell