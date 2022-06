POL-SN: Zeugen gesucht nach Körperverletzung in Schweriner Restaurant

Schwerin (ots) - Am 16.06.2022 kam es gegen 13:00 Uhr in der Schweriner Straße in Schwerin zu einem Unfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Die 54-Jährige Fahrradfahrerin fuhr in Richtung Pampow, als die Fahrerin des PKW auf die Schweriner Straße einbiegen wollte. Hierbei übersah diese die Radfahrerin und kollidierte mit ihr. Die Radfahrerin erlitt Hämatome und es entstand ein Sachschaden an beiden ...

