POL-SN: Vatertag in Schwerin - Die Polizei zieht Bilanz

Schwerin (ots)

Am gestrigen Vatertag waren erwartungsgemäß viele Personen im gesamten Stadtgebiet sowohl fußläufig als auch mit Rädern unterwegs. Wie in den Jahren vor der Pandemie, zog es viele Feiernde in den Bereich Schlossgarten, Schwimmende Wiesen, Burgseepromenade und den Bertha-Klingberg-Platz. Die Polizei schätzte die Personenzahl auf 600 ein und musste verhältnismäßig selten einschreiten.

Insgesamt wurden zwölf Strafanzeigen zu den genannten Örtlichkeiten gefertigt, darunter zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und zwei Trunkenheitsfahrten.

Weiterhin kam es zu fünf Körperverletzungsdelikten zwischen alkoholsierten männlichen Personen. Soweit bekannt, handelte es sich überwiegend um deutsche Beteiligte. In einem Fall wurde ein 39-jähriger Tscheche, der als Pfandsammler untergwes war, von einem bisher unbekannten Jugendlichen ins Gesicht geschlagen. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.00 Uhr in der Burgseestraße.

Rückblickend kann aus polizeilicher Sicht von einem ruhig verlaufenden Vatertag gesprochen werden.

