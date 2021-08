Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Räuberische Erpressung an Corona Testzentrum

Schwerin (ots)

Am Morgen des 30.08.2021 kam es gegen 10:00 Uhr im Corona Testzentrum Am Blumenbrink in Schwerin zu einer räuberischen Erpressung.

Die Mitarbeiterin des Testzentrums wurde durch zwei unbekannte männliche Personen bedroht und dazu aufgefordert Bargeld herauszugeben. Nach Herausgabe des Geldes flüchteten die Täter vom Tatort. Beide Täter waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzen.

Wer kann Hinweise zum Sachverhalt oder den Tätern geben? Informationen geben Sie bitte an das Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder -1560, an die Einsatzleitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 110 oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de .

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell