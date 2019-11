Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Diebstahl von zwei Pkw Ford in der Gartenstadt

Schwerin (ots)

In der Nacht vom 13. auf den 14. November kam es in der Schweriner Gartenstadt zum Diebstahl von zwei Pkw Ford neueren Baujahrs. Die unbekannten Täter entwendeten einen grauen Ford Mondeo in der Hagenower Straße und einen schwarzen Ford Kuga in der Haselholzstraße. Es entstand ein Stehlschaden von insgesamt ca. 40.000 Euro. Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum möglichen Verbleib der Fahrzeuge bzw. zu verdächtigen Personen- und Fahrzeugbewegungen unter den Rufnummern 0385/5180-2224 bzw. 0385/5180-1560 oder per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

