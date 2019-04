Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Arbeitsintensiver Nachmittag für die Kieler Feuerwehr

Kiel (ots)

Gleich drei parallele Einsätze sorgten am Freitag für einen arbeitsreichen Nachmittag für die Kieler Feuerwehr und den Rettungsdienst. Zunächst wurde der Leitstelle um 14:47 Uhr ein ausgelöster privater Rauchwarnmelder mit Brandgeruch in der Schloßstraße gemeldet. Nachdem sich die Feuerwehr Zutritt zur betroffenen Wohnung verschafft hatte, stellte sich als Ursache angebranntes Essen heraus. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Nach Beendigung der Belüftungsmaßnahmen konnte die Einsatzstelle an den zwischenzeitlich eingetroffenen Mieter übergeben werden.

Fast zeitgleich, um 14:55 Uhr, ging dann eine Meldung über ein PKW ein, der in der Reventlouallee gegen eine Hauswand gefahren ist. Personen wurden nicht verletzt. Der PKW wurde durch die Feuerwehr vom Gebäude entfernt.

Um 14:57 Uhr gingen dann mehrere Notrufe über einen Verkehrsunfall in der Ratzeburger Straße mit einem überschlagenen PKW ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich ein Unfall mit zwei beteiligten PKW. Eine Person war eingeklemmt und musste durch eine technische Rettung aus dem Fahrzeug befreit werden. Insgesamt wurden 4 Personen verletzte, eine davon schwer. Alle wurden zur weiteren Behandlung in die Kieler Krankenhäuser verbracht.

