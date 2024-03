Polizei Düren

POL-DN: Jugendlicher zeigt respektloses Verhalten am Bahnübergang

Düren (ots)

Respektloses Verhalten legte ein Jugendlicher aus Merzenich am Sonntag (03.03.2024) an den Tag. Die Quittung für sein Verhalten erhielt er prompt.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagabend am Bahnübergang der L257 in Düren. Die Polizeibeamten waren mit ihrem Streifenwagen das erste Fahrzeug vor der sich senkenden Bahnschranke. Ein jugendlicher Fahrgast der Rurtalbahn grinste die Beamten bei der Vorbeifahrt des Zuges an und zeigte ihnen gezielt den Mittelfinger. Die Beamten folgten daraufhin der Rurtalbahn bis zum Bahnhof Düren, dem nächsten Halt und gleichzeitig Endstation des Zuges. Vor Ort konnte der 16-jährige Fahrgast sofort zweifelsfrei identifiziert werden. In einer ersten Befragung leugnete er, den Mittelfinger gezeigt zu haben, räumte jedoch wenig später die Geste ein. Dabei betonte er jedoch, dass sie nicht den Beamten, sondern den Autofahrern und Passanten, hinter dem Streifenwagen gegolten habe.

Das Verhalten des Jugendlichen hat auf jeden Fall Konsequenzen: Nicht nur seine Eltern wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Ihn erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

