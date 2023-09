Polizei Düren

POL-DN: Verbrauchermärkte im Visier von Dieben

Düren / Nideggen (ots)

Die Nacht von Montag auf Dienstag nutzten bislang unbekannte Täter, um zwei Einbrüche in Verbrauchermärkte in Düren und Nideggen zu verüben. Ob und was sie hierbei entwendeten, ist noch nicht abschließend festgehalten.

So erfuhr die Polizei gegen 03:17 Uhr von einem Einbruch in ein Geschäft in der Renkerstraße in Düren. Ersten Ermittlungen nach, gelangten die Täter über die gesonderte Eingangstür der im Verbrauchermarkt ansässigen Bäckerei, in den Verkaufsraum. Im Büro des Geschäfts konnten die Beamten geöffnete Schubladen feststellen. Ob etwas entwendet wurde ist derzeitig Gegenstand der Ermittlungen.

Keine Stunde später verschafften sich zwei Diebe über ein Toilettenfenster gewaltsam Zutritt zu einem Verbrauchermarkt in der Straße "Am Eisernen Kreuz" in Nideggen. Gegen 04:12 Uhr erhielt auch hierüber die Polizei Kenntnis. Hier waren es Tabakwaren, für die sich die Täter interessierten. Im Kassenbereich brachen die beiden Männer hierfür einen Zigarettenautomaten auf.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: es handelt sich um zwei Männer, die beide schwarze Oberbekleidung, schwarze Hosen und schwarze Schuhe trugen. Beide Diebe trugen während der Tat Masken. Einer der Täter trug zudem eine Stirnlampe auf dem Kopf und hielt einen grünen Gartensack in seinen Händen. Einem Zeugen fiel zur Tatzeit ein grauer Pkw, besetzt mit zwei männlichen Personen auf, der in Richtung Jülicher Straße davonfuhr. Da einer der beiden Fahrzeuginsassen nach Angaben des Zeugen eine Tüte in seinen Händen hielt, ist davon auszugehen, dass es sich dabei um die oben beschriebenen Diebe handelte.

Zeugen, die in einem der beiden Fälle etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

