POL-DN: Sekundenschlaf - Ein Leichtverletzter und 30.000 Euro Schaden

Nörvenich (ots)

Am Montagvormittag kam es auf der L 51 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 78 Jahre alter Mann aus Bedburg leicht verletzt wurde.

Gegen 11:20 Uhr war ein Mann aus Solingen mit seinem Pkw auf der L 51 unterwegs. Der 50-Jährige kam aus Richtung L263 und fuhr in Fahrtrichtung L33. Nach eigenen Angaben fiel er auf der Strecke in einen Sekundenschlaf, aus dem er erst durch einen lauten Knall wieder erwachte. Der Mann aus Solingen war offensichtlich in den Gegenverkehr geraten und auf der Kreuzung L51/Kompstraße mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Am Steuer dieses Fahrzeugs saß ein 78-jähriger Mann, der mit seinem Pkw über die Kompstraße auf die L51 in Richtung L263 fahren wollte. Er wurde mit seinem Pkw durch die Kollision nach hinten geschoben und stieß anschließend mit dem hinter ihm stehenden Pkw zusammen. Der Senior wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des dritten Pkw, ein 42-Jähriger aus Bergheim und sein 77-jähriger Beifahrer, blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

