POL-DN: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Düren (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 53 Jahre alte Frau aus Düren verletzt, als sie beim Überqueren der Schoellerstraße von einem Bus angefahren wurde.

Gegen 14:55 Uhr beabsichtigte die 53-Jährige, die Fahrbahn der B 56 zu überqueren. Sie kam aus Richtung Arnoldsweilerweg und fuhr bei Grünlicht zeigender Rad- und Fußgängerampel langsam auf die andere Straßenseite. Hierbei wurde sie von einem Bus erfasst, der soeben von der Eisenbahnstraße aus kommend nach rechts auf die Schoellerstraße in Fahrtrichtung Innenstadt abgebogen war. An dessen Steuer saß eine 47 Jahre alte Frau aus Vettweiß. Sie gab später an, die Radfahrerin erst mittig der Fahrbahn wahrgenommen zu haben. Trotz Bremsens habe sie den Bus nicht rechtzeitig zum Stillstand bringen können, so dass es zu der Kollision kam.

Die Fahrradfahrerin wurde durch den Aufprall durch die Luft geschleudert und zu Fall gebracht, wobei sie verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie später zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die augenscheinlich unter Schock stehende Busfahrerin konnte die Fahrt nicht fortsetzen, das Fahrzeug wurde von einem anderen Fahrer abgeholt. Das Rad der 53-Jährigen wurde zunächst mit zur Polizeiwache genommen, wo es von Angehörigen der Leichtverletzten abgeholt wurde. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

