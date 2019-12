Polizei Düren

POL-DN: Autoknacker auf frischer Tat ertappt.

Düren (ots)

Am Samstagabend konnte in der Alten Jülicher Straße ein Dieb durch aufmerksame Zeugen auf frischer Tat beobachtet und festgehalten werden. Als zwei aufmerksame 30 und 35 Jahre alte Männer aus Düren ein Café auf der Alten Jülicher Straße verließen um eine Zigarette zu rauchen, beobachteten sie einen Mann, der den Kofferraum eines geparkten Pkw öffnete, darin wühlte und ein Tablet entwendete. Als der Mann die Flucht ergreifen wollte, wurde er durch die zwei Zeugen verfolgt. Auf der Flucht warf der Täter das zuvor entwendete Tablet weg und beschädigte dabei einen geparkten Pkw. Der Flüchtende konnte auf der Neuen Jülicher Straße durch die tatkräftigen Zeugen eingeholt und überwältigt werden. Er wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 21-jährige Mann aus Düren wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

