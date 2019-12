Polizei Düren

POL-DN: Drei Einbrüche in Langerwehe und Inden

Langerwehe / Inden (ots)

Über das Wochenende hinweg kam es in Langerwehe und Inden zu zwei vollendeten Einbrüchen und einem Einbruchsversuch. Die Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.

Am Freitag versuchten Unbekannte, in ein freistehendes Einfamilienhaus in Inden-Altdorf einzubrechen. Sie wollten die Terrassentür des Hauses in der Straße "Mühlenkamp" aufhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang.

Die Bewohner hatten das Haus gegen 14:30 Uhr verlassen und kehrten gegen 19:15 Uhr zurück. Bei dem Versuch, die Terrassentür zu öffnen, fiel ihnen dann auf, dass diese klemmte und von außen Hebelspuren aufwies. Richtigerweise verständigten die Bewohner die Polizei, welche die vorhandenen Spuren sicherte.

Am Samstag rief ein Hausbesitzer aus Langerwehe-Luchem die Polizei zu Hilfe. Gegen 12:00 Uhr hatte der Bewohner das Haus verlassen. Als er gegen 13:15 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Haustüre offen stand. Der Bewohner betrat sein Haus und konnte aus dem Wintergarten noch Geräusche vernehmen. Bis er den Wintergarten erreicht hatte, konnten die Eindringlinge jedoch flüchten.

Zwar wurden einige Schränke geöffnet, auf den ersten Blick konnte der Bewohner jedoch keinen Schaden feststellen. Ob und wenn ja was die Diebe erbeuteten, konnte jedoch noch nicht abschließend festgestellt werden.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Samstag zwischen 13:45 Uhr und 17:15 Uhr in Langerwehe. Auch in diesem Fall waren die Bewohner nicht zu Hause. Die Täter hebelten die rückwärtige Terrassentür des Hauses am Grünen Weg auf, durchsuchten Schränke und Kommoden und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Zu allen drei Vorfällen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Taten beitragen können. Sollten Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, zögern Sie nicht, sich unter der 110 bei der Polizei Düren zu melden.

