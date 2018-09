POL-DN: Einbruch in Firmengebäude

Linnich (ots) - In der Nacht zu Mittwoch wurde an einem Werksgebäude in der Jülicher Straße ein Alarm ausgelöst. Als Polizei und Wachleute eintrafen, waren die Einbrecher bereits geflüchtet.

Gegen 01:25 Uhr löste der Alarm im Inneren des Bürogebäudes aus, da bislang unbekannte Täter ein Fenster aufgebrochen und durch dieses eingestiegen waren. Als die alarmierten Wachleute das Gebäude in Augenschein nahmen, konnten sie die Einbrecher nicht mehr auffinden. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zunächst nicht festgestellt werden. Die Polizei wurde informiert und zur Spurensicherung entsandt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

