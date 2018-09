POL-DN: Verkehrsunfall statt Verkehrskontrolle

Düren (ots) - Am Montagnachmittag versuchte ein 36 Jahre alter Mopedfahrer aus Vettweiß, sich einer Verkehrskontrolle der Polizei zu entziehen. Er verursachte hierbei einen Verkehrsunfall, bei dem er schwer verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von circa 5500 Euro.

Am Montag, kurz vor 15:00 Uhr, war der Vettweißer einem Polizeibeamten auf seinem Dienstkrad aufgefallen, als er mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Hohenzollernstraße fuhr. Der Beamte fuhr ihm nach und forderte ihn mehrfach durch Handzeichen und Ansprache zum Anhalten auf. Der Rollerfahrer setzte seine Fahrt jedoch über die Kölnstraße, Am Adenauerpark, Wernerstraße, Martin-Luther-Straße und Dechant-Vaßen-Straße fort. An der Kreuzung Gartenstraße/Oststraße fuhr der Vettweißer mit hoher Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein. Trotz versuchten Bremsens stieß er mit dem Pkw einer Vorfahrt berechtigten 36-Jährigen aus Kerpen zusammen. Diese war auf der Oststraße aus Richtung Euskirchener Straße kommend in Fahrtrichtung Bonner Platz unterwegs.

Der Rollerfahrer kam zu Fall und verletzt sich schwer. Er wurde nach Erstbehandlung am Unfallort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit von bis zu 75 km/h des Rollers ergaben sich erste Hinweise, dass an dem Fahrzeug manipuliert worden war. Zudem ließ das an dem Kleinkrad angebrachte blaue Versicherungszeichen aus dem Jahr 2015 vermuten, dass es nicht versichert ist. Es wurde sichergestellt.

