POL-DN: Schlangenlinien mit Hund im Korb

Düren (ots) - Eine fahruntüchtige Radfahrerin wurde in der Nacht zu Sonntag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 01:15 Uhr war einer Streifenwagenbesatzung eine Fahrradfahrerin aufgefallen, die auf der Tivolistraße in Fahrtrichtung Valencienner Straße unterwegs war. Die Frau war ganz offensichtlich nicht in der Lage, ihr Zweirad sicher zu lenken, denn sie fuhr deutliche Schlangenlinien und gefährdete hierdurch auch den ihr entgegen kommenden Verkehr. Als die Polizisten sie zum Anhalten aufforderten, kam sie dieser Anweisung nach, ließ dabei jedoch ihr Rad und somit auch ihren in einem Korb sitzenden Hund, fallen. Der Hund blieb unverletzt, während sein Frauchen einen Alkoholtest durchführte. 1,88 Promille ergab der Atemtest, der zur Folge hatte, dass die 49-Jährige aus Düren mitsamt des Vierbeiners mit dem Streifenwagen zur Polizeiwache mitgenommen wurde. Dort wurde ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen, anschließend wurden Hund und Frauchen von den Beamten nach Hause gebracht.

Eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gefertigt. Sofern die 49-Jährige im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für Kraftfahrzeuge ist, könnte diese Tat Auswirkungen hierauf haben: bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 Promille wird von einer absoluten Fahruntüchtigkeit beim Radfahrer ausgegangen. Punkte in Flensburg, ein Bußgeld sowie die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung sind die regulären Folgen dieser Verkehrsstraftat.

