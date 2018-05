POL-DN: Unbekannter klettert auf Balkon

Düren (ots) - Ein Mann wurde am Freitagabend bei dem Versuch, in ein Mehrfamilienhaus an der Eiswiese einzubrechen, beobachtet. Er flüchtete vor der hinzugerufenen Polizei.

Gegen 20:10 Uhr bemerkten mehrere Zeugen eine männliche Person, die sich zunächst an der Tivolistraße aufhielt, sich auffällig umschaute und sich schließlich in Richtung eines Mehrfamilienhauses bewegte. Dort stieg der Unbekannte auf einen Zaun und kletterte von diesem aus auf einen Balkon. Kurze Zeit später begab er sich auf die Vorderseite des Wohnhauses und spähte durch die Fenster in eine Wohnung, bevor er sich zu Fuß entfernte. Doch muss der Mann noch einmal zurückgekehrt sein, denn ein Hausbewohner sah ihn später aus dem Haus kommen und in Richtung der nahe gelegenen Bahngleise davon rennen. Die Beamten folgten dem beschriebenen Fluchtweg in Richtung Marie-Juchacz-Straße, konnten den Flüchtigen jedoch nicht mehr antreffen.

Es wird vermutet, dass der Unbekannte in eine der Wohnungen einbrechen wollte. Er wird beschrieben als 20 bis 25 Jahre alter Mann von geschätzten 178 cm Größe. Er hat kurzes, dunkelblondes Haar und war bekleidet mit einer blauen ¾-Jeans und einer schwarz-grauen Jacke. Außerdem trug er eine weiße Kappe mit schwarzem Adidas-Logo auf dem Kopf, wobei er sie falsch herum, also mit dem Schirm nach hinten aufgesetzt hatte.

Hinweise zu der gesuchten Person nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen. Bei der Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen zählt jeder Hinweis!

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell