POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

Lustadt (ots) - Am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, stellte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses der Lina-Sommer-Straße in Lustadt beim Betreten ihres Hauses einen Einbruch fest. Demnach hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür des Anwesens auf und verschafften sich so Zugang zu dem Haus. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Eine aufmerksame Nachbarin traf in der besagten Straße gegen 20.30 Uhr auf zwei Männer, die umgehend flüchteten. Sie werden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, 1,70 - 1,80 m groß, schlank, südländischer Phänotyp. Kleidung 1. Person: hellgraue Jacke, Basecap. Kleidung 2. Person: helle Daunenjacke. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274 958 110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell