POL-DN: Eingeschlagene Scheiben

Nideggen/Düren (ots) - Am Wochenende machten sich in mehreren Fällen bislang unbekannte Täter an geparkten Fahrzeugen zu schaffen.

So wurde zwischen Freitagmorgen, 08:00 Uhr, und Sonntagabend, 18:00 Uhr, eine hintere Seitenscheibe eines Wagens eingeschlagen. Das Fahrzeug parkte vor dem Dürener Hauptbahnhof am Ludwig-Erhard-Platz. Werkzeug, eine Taschenlampe und CD's wurden aus dem Wageninneren entwendet. Auch in der Valencienner Straße wurde zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr am Sonntagabend eine derartige Tat begangen. Hier wurden die Türen eines parkenden Pkw aufgehebelt, um an das im Handschuhfach verstaute Navigationsgerät zu gelangen.

In Nideggen wurden zwei Unbekannte bemerkt, unmittelbar nachdem sie die Scheibe an einem geparkten Fahrzeug eingeschlagen hatten. Durch laute Geräusche geweckt, hatten Anwohner der Liebergstraße in Embken die zwei Personen wahrgenommen, die sich noch am Wagen aufhielten und dann zu Fuß in Richtung Ortsmitte flüchteten. Offensichtlich hatten sie keine Zeit gehabt, saus dem Wageninneren etwas zu stehlen. Sie waren etwa 175 cm groß, dunkel gekleidet und hatten Kapuzen über die Köpfe gezogen.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit den geschilderten Taten in Verbindung stehen könnten, melden aufmerksame Zeugen bitte an die Einsatzleitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425.

