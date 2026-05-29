Bundespolizeiakademie

BPOL-AKAD: Samstag, 30. Mai 2026 Bundespolizei hautnah erleben - Tag der offenen Tür in der Bundespolizeiakademie Ein Tag für die ganze Familie

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Lübeck (ots)

Die Bundespolizeiakademie in Lübeck öffnet am 30. Mai von 10:00 bis 17:00 Uhr in der Ratzeburger Landstraße ihre Tore für die Öffentlichkeit. Unter dem Motto "Bundespolizei - früher, heute, werde Teil der Zukunft" erwartet die Besucherinnen und Besucher ein erlebnisreicher Tag mit spannenden Einblicken in Ausbildung, Studium und Einsatzvielfalt der Bundespolizei.

Im Mittelpunkt des Tages steht die Karriere bei der Bundespolizei: Wer sich für eine Ausbildung oder ein Studium bei der Bundespolizei interessiert, kann vor Ort nicht nur Informationen sammeln, sondern auch selbst aktiv werden. Teile des Auswahlverfahrens können nicht nur ausprobiert, sondern absolviert werden. Eine ideale Gelegenheit, die eigenen Fähigkeiten zu testen und einen realistischen Eindruck von den Anforderungen zu gewinnen und vielleicht die ersten Schritte in Richtung Bundespolizei zu absolvieren. Zudem stehen Auszubildende und Studierende für persönliche Gespräche bereit und geben authentische Einblicke in ihren Alltag.

Wie vielseitig die Arbeit der Bundespolizei ist, zeigen zahlreiche Vorführungen und Präsentationen: So präsentieren sich unter anderem die Reiterstaffel, Diensthundeführer, Entschärfer, Taucher sowie Kräfte des Personenschutzes Ausland.

Auch ein Blick in die Vergangenheit und die Zukunft der Bundespolizei ist möglich: Das Museum der Bundespolizei öffnet seine Türen, während moderne Technik und Ausrüstung die aktuellen Fähigkeiten der Behörde veranschaulichen. Neben den ersten Polizeihubschraubern und Wasserwerfern, gibt es vor Ort die aktuellen Modelle zu bestaunen.

Olympiasieger geben Autogramme, zeigen ihre Sportgeräte und geben einen Einblick in die Spitzensportförderung bei der Bundespolizei.

Familien sind ausdrücklich willkommen. Während sich Eltern umfassend informieren können, erwartet die jüngeren Gäste ein Kinderland mit zahlreichen Mitmachangeboten.

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, möglichst den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen oder mit dem Fahrrad anzureisen. Die Akademie ist über die Buslinien 4, 6 und 8710 erreichbar. Ausstieg ist an der Haltestelle "St. Hubertus".

Wer mit dem Auto anreist, sollte den Parkplatz "Dräger" an der Novgorodstraße nutzen. Von dort fährt ein eingerichteter Shuttleverkehr mit Polizeibussen direkt zur Bundespolizeiakademie und wieder zurück.

Wichtig: Direkt am Veranstaltungsgelände stehen keine Parkflächen zur Verfügung. Die Mitnahme von Hunden ist nicht erlaubt. Um Verständnis wird gebeten.

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