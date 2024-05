Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Dame.

Flensburg (ots)

Vermisst wird Beatrice U.

Beschreibung:

- ca. 158 cm - beige Bluse - dunkle Funktionshose - Laufschuhe - Brille - blonde Haare

Beatrice U. wurde zuletzt am 18.05.24, gegen 16.00 Uhr, auf der Insel Sylt in List am Hafen gesehen. Unter Umständen ist sie von dort aus in einen Linienbus eingestiegen.

Wer Beatrice U. gesehen hat, wendet sich bitte an die Polizei Sylt oder wählt die 110.

