Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizisten beleidigt und Drogen dabei

Offenburg (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei Betäubungsmittel sichergestellt. Bei der Kontrolle eines 29-jährigen somalischen Staatsangehörigen am Bahnhof in Offenburg wurden die Betäubungsmittel versteckt in den Socken des Mannes aufgefunden. In seinem mitgeführten Rucksack fanden die Beamten dann noch weitere Utensilien auf, welche auf den Konsum von Betäubungsmittel hinwiesen. Mit dem Auffinden des Betäubungsmittels zeigte sich der Mann nicht einverstanden und beleidigte die eingesetzten Beamten. Er muss nun mit Anzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Beleidigung rechnen.

