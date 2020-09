Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt zwei gesuchte Straftäter fest

Kehl/Rheinau (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei vergangene Nacht zwei gesuchte Straftäter verhaftet. Gegen einen 22-jährigen Spanier, der als Insasse eines Fernreisebusses aus Frankreich am Grenzübergang Kehl Europabrücke kontrolliert wurde, bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach richterlicher Vorführung wurde er ins Gefängnis gebracht. Ein 27-jähriger Mazedonier, der am Grenzübergang in Rheinau kontrolliert wurde, konnte durch die Bezahlung der Geldstrafe eine Haftstrafe abwenden. Er wurde wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz per Haftbefehl gesucht.

