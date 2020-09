Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Dienstfahrzeug der Bundespolizei zerkratzt/Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hat am vergangenen Freitag (04.09) gegen 23:00 Uhr einen Streifenwagen der Bundespolizei beschädigt. Das Fahrzeug, welches zum Tatzeitpunkt am nördlichen Parkplatz des Bahnhofs Kehl abgestellt war, wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zu möglichen Tatverdächtigen liegen keine Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zur Sachbeschädigung an einem Streifenwagen der Bundespolizei am 04. September machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Dieter Hutt

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell