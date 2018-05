BPOLI-OG: Vandalismus am Bahnhof Appenweier/Bundespolizei sucht Zeugen

Appenweier (ots) - Unbekannte Täter beschädigten mehrere Fahrplanvitrinen und eine Scheibe eines Wetterschutzhäuschens am Bahnhof Appenweier. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zu möglichen Tätern und auch zum Tatzeitpunkt liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu den Sachbeschädigungen machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

