BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Urkundenfälschung fest

Kehl (ots) - Die Bundespolizei hat heute Morgen bei einem 25-jährigen algerischen Staatsangehörigen einen falschen bulgarischen Ausweis sichergestellt. Die Person wurde am Bahnhof in Straßburg durch die französische Grenzpolizei kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass die Person über eine Aufenthaltsgestattung für Deutschland verfügt und wurde somit der Bundespolizei in Kehl übergeben. Auf Nachfrage der Beamten, warum er so nervös sei, erwiderte die Person, dass er in seinem mitgeführten Rucksack noch gefälschte Identitätsdokumente mit sich führt. Er bekommt deshalb eine Anzeige wegen Urkundenfälschung. Das Falsifikat wurde sichergestellt. Die Person wurde mit einer Anlaufbescheinigung an die zuständige Ausländerbehörde entlassen.

