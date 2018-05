BPOLI-OG: Graffiti am Haltepunkt Baiersbronn/Bundespolizei sucht Zeugen

1 weiterer Medieninhalt

Baiersbronn (ots) - Unbekannte Täter besprühten am 17. April 2018 ein Trafohäuschen der Albtal- Verkehrs-Gesellschaft sowie das Wartehäuschen am Haltepunkt Baiersbronn. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zu möglichen Tätern und auch zum Tatzeitpunkt liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zum Graffiti an dem Haltepunkt Baiersbronn machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Offenburg

Ramona Fidan

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell