Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Empfehlungen der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt zum Osterreiseverkehr

Frankfurt/Main (ots)

In acht Bundesländern, darunter Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen, beginnen am Freitag die Osterferien. Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber prognostizieren ein hohes Reiseaufkommen. Um möglichst längere Wartezeiten an den Sicherheits- und Passkontrollen zu vermeiden, gibt die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt folgende Empfehlungen:

- Reisen Sie frühzeitig zum Flughafen an - Nutzen Sie nach Möglichkeit die teilautomatisierten Grenzkontrollspuren "EasyPASS" - Beschränken Sie das Handgepäck auf ein Minimum - Begeben Sie sich unmittelbar nach dem Check-In zur Luftsicherheitskontrolle - Flüssigkeiten im Handgepäck gehören in Einzelgefäße von jeweils bis zu 100 Millilitern Gesamtvolumen und diese in einen wiederverschließbaren, durchsichtigen Plastikbeutel mit einem maximalen Volumen von einem Liter pro Fluggast

Weiterführende Informationen stellt die Bundespolizei im Internet auf www.bundespolizei.de unter der Rubrik "Sicher auf Reisen" zur Verfügung.

Die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt am Main setzt zusätzliches Personal ein und auch hat ihre Sicherheitsdienstleister erneut beauftragt, aufgrund des erwarteten hohen Reiseaufkommens ausreichend Personal einzusetzen.

Darüber hinaus wurde das Mindestalter zur Nutzung der teilautomatisierten Grenzkontrollspuren auf zwölf Jahre herabgesetzt. Die neu konfigurierten Luftsicherheitskontrollstellen erreichen zudem höhere Durchsatzzahlen bei gleichem Sicherheitsstandard.

Die Luftsicherheitskontrollen sind unerlässlich, um die Sicherheit der Fluggäste und des Luftverkehrs zu gewährleisten.

