Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zeitungsbote überfallen: Polizei nahm zwei Verdächtige fest

Bild-Infos

Download

Siegen (ots)

Am Samstagmorgen (23.03.2019) haben drei Männer einen Zeitungsboten in der Ziegelwerkstraße überfallen. Gegen 04:05 Uhr verteilte der 51-jährige Bote Zeitungen, als ihn einer der drei Verdächtigen in Höhe der Wilhelm-Münker-Straße schlug und seine Geldbörse stahl. Die Polizei fahndete nach den geflüchteten Männern und fasste zwei Verdächtige. Der Dritte entkam. Für den Zeitungsboten, der bei der Tat leicht verletzt worden war, alarmierte die Polizei einen Krankenwagen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den flüchtenden Männern machen können werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden (0271-7099-0).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Meik Scholze

Telefon: 0271/7099-1112

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell