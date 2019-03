Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Restaurant - Polizei bittet um Hinweise

Siegen (ots)

In der Nacht von Freitag (22.03.2019) auf Samstag (23.03.2019) drangen Unbekannte in ein Restaurant in der Burgstraße ein. Die Einbrecher verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt und hinterließen dabei einen Schaden von rund 1000 Euro. Angaben zur Beute liegen noch nicht vor. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 0271-7099-0.

