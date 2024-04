Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Sexuelle Belästigung im Zug: 58-Jähriger leckt einer jungen Frau über das Gesicht

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 16. April 2024 informierte ein Reisender die Bundes-polizeiinspektion Magdeburg gegen 05:15 Uhr fernmündlich, dass es in einem Zug auf Bahnsteig 7 des Magdeburger Hauptbahnhofes zu einer sexuellen Belästigung gekommen sei. Eine sofort alarmierte Streife der Bundespolizei begab sich zum besagten Bahnsteig, um den Sachverhalt aufzuklären: ein 58-jähriger Mann hatte eine 25-jährige Reisende belästigt, indem er die junge Frau zuerst im Gesicht berührte, ihr danach das Gesicht ableckte und versuchte seine Zunge in ihr Ohr zu stecken. Die eingesetzten Beamten stellten die Personalien der aufgewühlten jungen Frau, des Zeugen sowie des Beschuldigten fest. Der deutsch-iranische Staatsangehörigen wird sich wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung verantworten müssen. Die entsprechenden Strafanzeigen wurden gefertigt.

