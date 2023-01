Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 35-Jähriger wird gesucht, Haftbefehl vollstreckt - 100 Tage Gefängnis

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 12. Januar 2023 kontrollierten Bundespolizisten gegen 13:00 Uhr am Hauptbahnhof Magdeburg einen 35-jährigen Mann. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Potsdam seit Mitte Dezember 2022 mittels Vollstreckungshaftbefehl nach dem Deutschen suchte. Demnach verurteilte ihn das Amtsgericht Brandenburg an der Havel im Mai 2022 wegen Beleidigung in mehreren Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheits-strafe von 100 Tagen. Da er weder die Geldstrafe beglich, noch sich, trotz ergangener Ladung, dem Strafantritt stellte, erging der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Mann, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Da er den geforderten Betrag nicht zahlen konnte wurde der 35-Jährige in die Justizvollzugsanstalt Burg gebracht.

